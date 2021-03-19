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فحص 1200 مواطن خلال قافلة طبية مجانية في دشنا بقنا

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فحص 1200 مواطن خلال قافلة طبية مجانية في دشنا بقنا فحص 1200 مواطن خلال قافلة طبية مجانية في دشنا بقنا

مصراوي Masrawy

04:46 م الجمعة 19 مارس 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية، بقرية أبودياب غرب التابعة لمركز دشنا شمالي المحافظة، على مدار يومين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن القافلة ضمت عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية، أجرت الكشف الطبي على 1150 مواطنًا مجانًا بواقع "310 باطنة، 292 رمد، 270 أطفال، 166 جلدية، 46 جراحة، 33 نساء، 33 تنظيم الأسرة"، وكذلك إجراء فحوصات وتحاليل معملية لـ55 مواطنًا، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للقرى الفقيرة، عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

أشار الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن القافلة الطبية لم يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية والصحية فحسب، بل جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة المستجد، بحضور 83 مواطنًا، وسط تطبيق قواعد التباعد الصحي والاجتماعي.

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