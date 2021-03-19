أخبار عاجلة

"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية -
اليمن.. شاب يقتل مؤذنًا لانزعاجه من صوت الأذان -
من جامعة حائل.. هذه توصيات مؤتمر جودة التدريب في الجامعات -
"النيابة وسوق المال" تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال -
فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي -
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان -
أمانة مكة: مقطع تسميم الكلاب لا يخصّنا وتعاملنا وفق الشريعة الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف الأطفال في البحيرة

Print
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف الأطفال في البحيرة الداخلية تكشف حقيقة اختطاف الأطفال في البحيرة

مصراوي Masrawy

04:58 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شروع إحدى السيدات في خطف أحد الأطفال وضبط مروج الشائعة في البحيرة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خبر متضمناً صورة لإحدى السيدات ترتدى ثياب رثة، بزعم ضبطها حال شروعها في خطف أحد الأطفال بمدينة دمنهور بالبحيرة ، واعترافها بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 8 أشخاص آخرين، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب تلك الوقائع وزعمه سابقة قيام إحدى المتسولات بخطف أحد الأطفال وقتله.

بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلاً، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن القائم على إدارة تلك الصفحة أحد الأشخاص - مقيم بمركز شرطة رشيد.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر وترويج أخبار على خلاف الحقيقة لزيادة عدد المتابعين لصفحته .

كما تم ضبط هاتفه المحمول وبفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تثبت ارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية