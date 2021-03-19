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موسكو - أ ش أ

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن اقتراح الرئيس الروسي الموجه لنظيره الأمريكي جو بايدن، هو دعوة لإجراء حوار مفتوح وليس لمناظرة.

وأضاف بيسكوف -في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة تعليقا على دعوة الرئيس الروسي نظيره الأمريكي لإجراء لقاء مباشر على الهواء- أنه لا يمكن أن تكون هناك مناظرة بين زعيمي بلدين، ودعوة الرئيس الروسي هي اقتراح لإجراء حوار مفتوح.

وأوضح أن عدم وجود رد واضح من الولايات المتحدة على دعوة بوتين لإجراء حوار مفتوح يعتبر بمثابة الرفض، ولفت إلى أنه "تم توجيه الطلب، إما أن تكون هناك إجابة عليه، أو لا توجد إجابة، وعدم وجود إجابة هو، بشكل عام رفض لهذا التواصل".

وأشار إلى أن أول اتصال بين بوتين وبايدن بعد توليه منصب رئيس الولايات المتحدة تم بمبادرة من الجانب الأمريكي على وجه التحديد، مضيفا: "في الوقت الحالي، في ضوء مبادرة الرئيس بوتين، يعرض الجانب الروسي المبادرة بنفسه وينقل هذه المبادرة عبر القنوات الدبلوماسية. وسوف ينتظر الرد".