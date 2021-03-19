صور.. وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم

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جنوب سيناء - رضا السيد:

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، اليوم الجمعة الفائزين بمسابقة "الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم"، بحضور وزراء الري، والمالية، والشباب والرياضة، والطيران، والتي أعلنت عنها مديرية أوقاف جنوب سيناء، وجرى تحديد الفائزين طبقًا للضوابط والشروط التي جرى وضعها.

جاء ذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذكرى 32 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.

وهنأ وزير الأوقاف الفائزين بالمسابقة، وقدم الشكر لمديرية أوقاف جنوب سيناء، على دعمها المستمر لحفظة القرآن خاصة صغار السن.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة دفعت بعدد 10 واعظات لتجوب قرى ووديان المحافظة، لتقديم التوعية الدينية للسيدات بهذه المناطق، لافتًا إلى أن عمل الواعظات تطوعًا من أجل نشر سماحة الإسلام.

وأعلن أنه قرر دعم أحد الأطفال من الفائزين بالمسابقة بمبلغ 11 ألف جنيه بينهم 5 آلاف جنيه من وزارة الأوقاف، وألف جنيه من محافظ جنوب سيناء، وألف جنيه من الواعظات، و5 آلاف جنيه من وزير المالية، إلى جانب دعم كافة الفائزين بمبلغ 500 جنيه.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء, أنه تقدم للمسابقة 844 متسابق، فاز منهم 155 متسابقًا، وتضمن المسابقة حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع فهم المقاصد العامة لسور الجزء الثلاثين "جزء عم"، وحفظ ربع القرآن الكريم، مع تفسير الجزء الثلاثين "جزء عم"، والابتهالات الدينية، وحفظ الأربعين حديثًا النووية، مع فهم كتاب "الفهم المقاصدي للسنة النبوية".

وقدم وزير الأوقاف الشكر لوزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، لدعمه لحفظة القرآن الكريم، وتقديم الدعم المادي المتمثل في مبالغ مالية، ودعم معنوي المتمثل في شهادات تقدير والمصحف الشريف.