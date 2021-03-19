أخبار عاجلة

"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية -
اليمن.. شاب يقتل مؤذنًا لانزعاجه من صوت الأذان -
من جامعة حائل.. هذه توصيات مؤتمر جودة التدريب في الجامعات -
"النيابة وسوق المال" تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال -
فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي -
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان -
أمانة مكة: مقطع تسميم الكلاب لا يخصّنا وتعاملنا وفق الشريعة الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم

Print
صور.. وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم صور.. وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم

مصراوي Masrawy

04:33 م الجمعة 19 مارس 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، اليوم الجمعة الفائزين بمسابقة "الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم"، بحضور وزراء الري، والمالية، والشباب والرياضة، والطيران، والتي أعلنت عنها مديرية أوقاف جنوب سيناء، وجرى تحديد الفائزين طبقًا للضوابط والشروط التي جرى وضعها.

جاء ذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذكرى 32 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.

وهنأ وزير الأوقاف الفائزين بالمسابقة، وقدم الشكر لمديرية أوقاف جنوب سيناء، على دعمها المستمر لحفظة القرآن خاصة صغار السن.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة دفعت بعدد 10 واعظات لتجوب قرى ووديان المحافظة، لتقديم التوعية الدينية للسيدات بهذه المناطق، لافتًا إلى أن عمل الواعظات تطوعًا من أجل نشر سماحة الإسلام.

وأعلن أنه قرر دعم أحد الأطفال من الفائزين بالمسابقة بمبلغ 11 ألف جنيه بينهم 5 آلاف جنيه من وزارة الأوقاف، وألف جنيه من محافظ جنوب سيناء، وألف جنيه من الواعظات، و5 آلاف جنيه من وزير المالية، إلى جانب دعم كافة الفائزين بمبلغ 500 جنيه.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء, أنه تقدم للمسابقة 844 متسابق، فاز منهم 155 متسابقًا، وتضمن المسابقة حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع فهم المقاصد العامة لسور الجزء الثلاثين "جزء عم"، وحفظ ربع القرآن الكريم، مع تفسير الجزء الثلاثين "جزء عم"، والابتهالات الدينية، وحفظ الأربعين حديثًا النووية، مع فهم كتاب "الفهم المقاصدي للسنة النبوية".

وقدم وزير الأوقاف الشكر لوزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، لدعمه لحفظة القرآن الكريم، وتقديم الدعم المادي المتمثل في مبالغ مالية، ودعم معنوي المتمثل في شهادات تقدير والمصحف الشريف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية