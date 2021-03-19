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البابا تواضروس يبحث الأمور الرعوية مع أسقف ديري الأنبا توماس وماربقطر

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البابا تواضروس يبحث الأمور الرعوية مع أسقف ديري الأنبا توماس وماربقطر البابا تواضروس يبحث الأمور الرعوية مع أسقف ديري الأنبا توماس وماربقطر

مصراوي Masrawy

04:27 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب - مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس السائح بسوهاج والخطاطبة ومار بقطر بالخطاطبة.

يأتي هذا في إطار متابعة الأمور الرعوية داخل الأديرة والإيبارشيات المختلفة، إذ يحرص البابا تواضروس على عقد لقاءات دورية مع مختلف مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية.

وكان البابا تواضروس، استقبل أمس الأول عددًا من سفراء الدول العربية والأجنبية من لبنهم السفير الإماراتي والسفير السويسري والسفير السنغالي والسفير الاسترالي والسفير الألماني، وسفير أفغانستان.

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