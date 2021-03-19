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نور الرياض 60 فنانا يعرضون أعمالهم في 13 موقعا

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أكد المدير التنفيذي لمشروع «نور الرياض» المهندس خالد الهزاني، إن احتفال ⁧‫"نور الرياض"‬⁩ الذي أقيم بتوجيه ولي العهد، يبث الإلهام والإبداع في 13 موقعا في أنحاء المدينة، ويقدم عددا من الأعمال الفنية العامة الموزعة في أنحاء مدينة الرياض، ومنها معرض «نور على نور» الذي يتعقب تاريخ فن الضوء حتى ستينيات القرن الماضي، إضافة إلى برنامج ثري من الجلسات الحوارية والورش والفعاليات.

أضخم أعمال الضوء

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أشار المهندس الهزاني إلى أن «نور الرياض» أحد أضخم عروض الضوء في العالم ويشارك فيه 60 فنانا في فعاليات "نور الرياض" من ضمنهم 26 فنانا سعوديا، يعرضون أعمالا تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسيين للاحتفالية في كل من مركز الملك عبدالله المالي، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

تحسين جودة الحياة

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وأضاف: «يهدف» نور الرياض «إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030»، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية في المدينة، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض؛ لتشكل بذلك هذا البرنامج الذي يعد أحد أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم.

ولفت إلى أن احتفالية «نور الرياض» التي تقام في مدينة الرياض لأول مرة هذا العام تحت شعار «تحت سماء واحدة» تمثل باكورة برامج «الرياض آرت»، وتسعى إلى تعزيز التفاعل المجتمعي، وإشاعة مظاهر الفن والجمال في مدينة الرياض، وإثراء الحياة اليومية لسكانها وزوارها، من خلال تعزيز الفن في الأماكن العامة، والارتقاء بالحركة الفنية المحلية، والتشجيع على تحقيق المزيد من الإبداع والابتكار.

وأشار، إلى أن الاحتفالية تجسد الدعم السخي وغير المحدود الذي تحظى به الفنون بمختلف أصنافها من ولي العهدـ رعاه الله- وستسهم في منح المشهد الفني في مدينة الرياض المزيد من الحيوية والتفاعل، وتعزز من ارتباطه بمختلف فئات مجتمع المدينة، عبر إيجاد حوار فني ثري بين الفن والفنانين السعوديين مع نظرائهم المشاركين في الاحتفالية من مختلف أنحاء العالم.

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مواقع فعاليات نور الرياض

مركز الملك عبدالله المالي

مركز الملك عبدالعزيز التاريخي

الحديقة الرياضية بالنخيل

المدينة الرقمية

برج المملكة

حديقة وادي حنيفة

حديقة وادي نمار

حي الطريف التاريخي

حي جاکس

قصر الثقافة

قصر المصمك

مكتبة الملك فهد الوطنية

واجهة الرياض


الوطن السعودية

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