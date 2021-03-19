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صور.. فحص 1500 حالة خلال قافلة طبية في بني سويف

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صور.. فحص 1500 حالة خلال قافلة طبية في بني سويف صور.. فحص 1500 حالة خلال قافلة طبية في بني سويف

مصراوي Masrawy

04:05 م الجمعة 19 مارس 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية ملاحية مركز ببا، اليوم الجمعة، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1511 مواطنا، وإجراء 127 تحليل الدم، و40 تحليل طفيليات، وإجراء 29 أشعة، 48 موجات فوق صوتية.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ90 مواطنًا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي – المستجد - أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا) - الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

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