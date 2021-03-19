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10 ساعات.. قطع مياه الشرب عن منطقة الصداقة في أسوان

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10 ساعات.. قطع مياه الشرب عن منطقة الصداقة في أسوان 10 ساعات.. قطع مياه الشرب عن منطقة الصداقة في أسوان

مصراوي Masrawy

03:38 م الجمعة 19 مارس 2021

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بيانا حول قطع مياه الشرب اليوم الجمعة، عن منطقة الصداقة في مدينة أسوان ولمدة 10 ساعات.

وجاء في نص البيان: "نظرًا لقيام الشركة بتنفيذ أعمال تغيير محبس 10 بوصة بالخط العمومي بالصداقة الجديدة، وهو ما يترتب عليه قطع مياه الشرب، عن منطقة الصداقة الجديدة، بأكملها ماعدا تقسيمات الأهالي" مرحلة أولى، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثامنة من صباح غدا السبت".

وأهابت الشركة بالمواطنين، والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة بالاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.

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