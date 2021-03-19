أخبار عاجلة

"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية -
اليمن.. شاب يقتل مؤذنًا لانزعاجه من صوت الأذان -
من جامعة حائل.. هذه توصيات مؤتمر جودة التدريب في الجامعات -
"النيابة وسوق المال" تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال -
فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي -
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان -
أمانة مكة: مقطع تسميم الكلاب لا يخصّنا وتعاملنا وفق الشريعة الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أوقاف السويس: لم نرصد مخالفات في خطبة الجمعة

Print
أوقاف السويس: لم نرصد مخالفات في خطبة الجمعة أوقاف السويس: لم نرصد مخالفات في خطبة الجمعة

مصراوي Masrawy

03:37 م الجمعة 19 مارس 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة ولم تشهد مساجد السويس أية مخالفات اليوم.

وأضاف أن أئمة المساجد والخطباء، راعوا اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي المستجد، وطالبوا المصلين بالالتزام بالعلامات المحددة لأماكن الصلاة وترك مسافات التباعد الجسدي.

وتابع في تصريحات صحفية أن خطب الجمعة جاءت اليوم كانت بعنوان "الحق في القرآن الكريم، وتطبيقاته في حياتنا" إذ تحدث وكيل الأوقاف منبر مسجد الفاروق عمر بحي الأربعين، عن استقامة الحياة وضبط موازينها والتي تحدث عنها القرآن الكريم في عدة مواضع.

وأشار الى أنه لا أدل على ذلك الإجلال من أن الله تعالى سمى نفسه بالحق إذ يقول سبحانه وتعالى "ذلك بأن الله هو الحق" ويقول سبحانه " فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم " ويقول " ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق".

وأضاف راضي في خطبته أن الحق أتى في القرآن معبرا عن الرسالات التي جاءت بها الرسل، "لقد جاءت رسل ربنا بالحق" وجاء التعبير هنا بالحق مفردًا لأن مصدر الرسالات جوهرها واحد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية