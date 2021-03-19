أخبار عاجلة

"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية -
اليمن.. شاب يقتل مؤذنًا لانزعاجه من صوت الأذان -
من جامعة حائل.. هذه توصيات مؤتمر جودة التدريب في الجامعات -
"النيابة وسوق المال" تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال -
فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي -
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان -
أمانة مكة: مقطع تسميم الكلاب لا يخصّنا وتعاملنا وفق الشريعة الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

احتجاز رئيس أكبر مجموعة حقوقية في تركيا إثر مداهمة منزله

Print
احتجاز رئيس أكبر مجموعة حقوقية في تركيا إثر مداهمة منزله احتجاز رئيس أكبر مجموعة حقوقية في تركيا إثر مداهمة منزله

مصراوي Masrawy

04:01 م الجمعة 19 مارس 2021

إسطنبول - (د ب أ):

اعتقلت السلطات التركية اليوم الجمعة رئيس أكبر منظمة لحقوق الإنسان في البلاد، بعد أسابيع من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة طموحة لإصلاح مجال حقوق الإنسان.

وقالت الجمعية التركية لحقوق الإنسان إن الشرطة داهمت منزل الرئيس المشارك لها، أوزتورك تركدوجان، واحتجزته.

وأسباب اعتقال تركدوجان غير معروفة، وقد وصفت الجمعية التركية لحقوق الإنسان الأمر بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان" وطالبت بالإفراج الفوري عن رئيسها.

وتأسست الجمعية في عام 1986 وتضم اليوم أكثر من 10 آلاف عضو، وهي المنظمة الحقوقية الأولى في تركيا.

وقالت الجمعية إن الاحتجاز تم بعد وقت قصير من خطاب أدلى به في البرلمان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، واستهدفها به.

وقالت ميلينا بويوم، مسؤولة الحملات بمنظمة العفو الدولية في تركيا: "من الصعب تخيل سبب وجيه ومشروع" لاعتقال توركدوجان.

وأوضحت أن وزارة العدل كانت أجرت مشاورات مع توركدوجان بشأن خطة العمل الجديدة لحقوق الإنسان في البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية