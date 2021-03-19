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: هجوم بطائرات مسيرة على مصفاة نفط بالرياض

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السعودية: هجوم بطائرات مسيرة على مصفاة نفط بالرياض : هجوم بطائرات مسيرة على مصفاة نفط بالرياض

مصراوي Masrawy

03:55 م الجمعة 19 مارس 2021

الرياض - أ ش أ

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة ، بأنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ما أسفر عنه حريق تمت السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات، أو تأثر بإمدادات البترول ومشتقاته.

وأكّد المصدر - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

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