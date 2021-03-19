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7 ملايين جنيه.. حبس الصيدلي المتهم بالنصب على مواطنين في الشرقية

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7 ملايين جنيه.. حبس الصيدلي المتهم بالنصب على مواطنين في الشرقية 7 ملايين جنيه.. حبس الصيدلي المتهم بالنصب على مواطنين في الشرقية

مصراوي Masrawy

03:32 م الجمعة 19 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة أول الزقازيق العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس صيدلي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين في ملايين الجنيهات بدعوى شراء أجهزة طبية لهم.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن رجال قسم مكافحة الأموال العامة بالمديرية من ضبط صيدلي، 42 عامًا، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق؛ لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين في 7 ملايين الجنيهات.

تبين أن المتهم نصب على 4 مواطنين وتحصل منهم على نحو 7 ملايين جنيهًا مقابل شراء أجهزة طبيبة لهم، ثم ماطل ولم يشتر الأجهزة، فيما جرى ضبط المتهم، وحرر عن ذلك المحضر رقم 6657 جُنح أول الزقازيق لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه التحقيقات.

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