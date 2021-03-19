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"الطاقة" تدين تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

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"الطاقة" تدين تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة "الطاقة" تدين تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة
شجبت هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيّرة، ونجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكّد المصدر، أن المملكة تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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