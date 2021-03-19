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شحن 5250 طن صودا كاوية في ميناء غرب بورسعيد

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شحن 5250 طن صودا كاوية في ميناء غرب بورسعيد شحن 5250 طن صودا كاوية في ميناء غرب بورسعيد

مصراوي Masrawy

03:07 م الجمعة 19 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة YM VENUS وجنسيتها مالطا، وذلك لشحن 5250 طن صودا كاوية من الميناء.

وأشارت في بيان لها، إلى أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4، ومتواجد على الأرصفة 2، ومن المنتظر وصول واحدة، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 2، ومتواجد على الأرصفة واحدة، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخرجت واحدة، ومتواجد على الأرصفة واحدة، ومن المنتظر دخول واحدة أخرى.

وأكدت على أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

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