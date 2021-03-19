صحة شمال سيناء: تطعيم 63 شخصًا بلقاح كورونا.. و23 آخرين في الانتظار

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شمال سيناء – أشرف سويلم :

أعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أن مركز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مستشفى العريش العام، استقبل 63 شخصًا حتى اليوم الجمعة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك 23 شخصًا آخرين سجلوا بياناتهم عبر مركز التطعيم، في انتظار تلقيها اللقاح المضاد للفيروس المستجد.

أضاف شوكة، أن محافظة شمال سيناء تلقت 200 جرعة لقاح كورونا كدفعة أولى تزيد طبقا للإقبال على التسجيل بمقر مركز تطعيم كورونا بمستشفى العريش العام أو على النظام "السيستم" الخاص بوزارة الصحة.