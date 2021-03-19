أخبار عاجلة

"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية -
اليمن.. شاب يقتل مؤذنًا لانزعاجه من صوت الأذان -
من جامعة حائل.. هذه توصيات مؤتمر جودة التدريب في الجامعات -
"النيابة وسوق المال" تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال -
فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي -
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان -
أمانة مكة: مقطع تسميم الكلاب لا يخصّنا وتعاملنا وفق الشريعة الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صحة شمال سيناء: تطعيم 63 شخصًا بلقاح كورونا.. و23 آخرين في الانتظار

Print
صحة شمال سيناء: تطعيم 63 شخصًا بلقاح كورونا.. و23 آخرين في الانتظار صحة شمال سيناء: تطعيم 63 شخصًا بلقاح كورونا.. و23 آخرين في الانتظار

مصراوي Masrawy

03:00 م الجمعة 19 مارس 2021

شمال سيناء – أشرف سويلم :

أعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أن مركز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مستشفى العريش العام، استقبل 63 شخصًا حتى اليوم الجمعة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك 23 شخصًا آخرين سجلوا بياناتهم عبر مركز التطعيم، في انتظار تلقيها اللقاح المضاد للفيروس المستجد.

أضاف شوكة، أن محافظة شمال سيناء تلقت 200 جرعة لقاح كورونا كدفعة أولى تزيد طبقا للإقبال على التسجيل بمقر مركز تطعيم كورونا بمستشفى العريش العام أو على النظام "السيستم" الخاص بوزارة الصحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية