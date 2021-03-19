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البحيرة - أحمد نصرة:

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، مسجد التوبة بدمنهور بعد إعادة إعماره وترميمه بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

والمسجد مقام على مساحة 580 م٢ ويعود تاريخه إلى بداية الفتح الإسلامى لمصر منذ حوالى 14 قرن وقبل فتح الإسكندرية سنة 21 هجرية، ويعتبر ثانى مسجد بنى فى مصر وأفريقيا بعد جامع عمرو بن العاص بالقاهرة.

وكرم المحافظ عقب صلاة الجمعة، جمعية تعمير وإنشاء المساجد وعدد من رموز المجتمع لدورهم فى إعادة إعمار المسجد.

يأتى ذلك بالتزامن مع افتتاح 10 مساجد جديدة أخرى بنطاق مراكز دمنهور والدلنجات وأبو حمص وكفر الدوار وبدر بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون و326 ألف جنيه.

وصرح المحافظ أنه خلال عام واحد جرى بناء وافتتاح أكثر من 170 مسجد تجاوزت تكلفتها 275 مليون جنيه.

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