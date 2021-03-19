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صور.. ختام معسكر "التدريب على الحوار والتعايش" في أسوان

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صور.. ختام معسكر "التدريب على الحوار والتعايش" في أسوان صور.. ختام معسكر "التدريب على الحوار والتعايش" في أسوان

مصراوي Masrawy

02:58 م الجمعة 19 مارس 2021

أسوان - إيهاب عمران:

تختتم جمعية صناع السلام لتنمية المجتمع، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الجمعة، معسكرا تدريبيا في مدينة أسوان، جرت إقامته تحت عنوان "حوار وتعايش - أنا وأنت والآخرين"، بهدف تدريب 30 مراهقا تتراوح أعمارهم من 12 حتى 18 سنة.

وقال محمد شوقي رئيس الجمعية، إن المعسكر يهدف إلى نشر ثقافة السلام والتسامح والحوار وقبول الآخر، لدى النشء والتعايش المشترك بين الطوائف المختلفة، وتعزيز التماسك الاجتماعي وخلق مساحات للحوار لنشر ثقافة السلام والتسامح والحوار بين المختلفين.

موضحا أن المعسكر التدريبي تضمن إقامة فعاليات تجمع الشباب المختلفين (دينيا –ثقافيا) باستخدام أنشطة فنية (رسم – تعبير حركي – مسرح – رقص حركي) أو أنشطة حركية ورياضية بهدف خلق مساحة حوار آمنة تستطيع فيها الفئة المستهدفة من التعبير عن نفسها مع إعطائهم بعض المهارات لنشر المعارف وآليات الحوار إلى أقرانهم.

مشيرا إلى أن المعسكر شارك فيه علي مدار 3 أيام 30 مراهقًا من 12 حتى 18 سنة، من مراكز نصر النوبة وكوم امبو ودراو ومدينة أسوان، كما نستهدف أيضا 300 مراهق آخرين عن طريق إنتاج المشتركين الأصليين في المعسكر لعدد 5 مبادرات صغيرة لنقل معارفهم إلى أقرانهم في مجتمعاتهم المحلية.

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