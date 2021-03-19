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أول تعليق من أردوغان على الأزمة بين بايدن وبوتين

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أول تعليق من أردوغان على الأزمة بين بايدن وبوتين أول تعليق من أردوغان على الأزمة بين بايدن وبوتين

مصراوي Masrawy

02:55 م الجمعة 19 مارس 2021

إسطنبول - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا تليق برئيس دولة".

جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس التركي عقب أدائه صلاة الجمعة بأحد مساجد إسطنبول تعليقا على وصف بايدن لبوتين بـ "القاتل".

وأكد أردوغان أن "تصريحات السيد بايدن بحق بوتين لا تليق برئيس دولة".

وقال أردوغان، الذي كثيرا ما يصف بوتين بأنه "صديقه الحميم": "اعتقد أن السيد بوتين قد فعل ما هو ضروري من خلال تقديم إجابة ذكية للغاية".

كان بوتين رد على بايدن بقوله :" كل إناء ينضح بما فيه، واتمنى لك صحة جيدة".

وهذه المجاملات من جانب أردوغان لم يخص بها بعض القادة الأوروبيين، الذين أهانهم الرئيس التركي من خلال وصفهم بأنهم "فاشيون" في الماضي.

وعلى مدى أشهر، شكك أردوغان في القدرات العلقلية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،قائلا إنه بحاجة إلى علاج ووصفه بأنه "ميت دماغيا".

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