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لافروف: مستعدة للتطور الصعب في العلاقات الروسية الأمريكية

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لافروف: روسيا مستعدة للتطور الصعب في العلاقات الروسية الأمريكية لافروف: مستعدة للتطور الصعب في العلاقات الروسية الأمريكية

مصراوي Masrawy

02:50 م الجمعة 19 مارس 2021

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن مستعدة للتطور الصعب للوضع في العلاقات الروسية الأمريكية.


وقال لافروف - في كلمة ألقاها في جلسة مجلس الأمناء لـ"صندوق جورتشاكوف" الروسي وأوردتها قناة روسيا اليوم - "إن الوضع في العلاقات مع الولايات المتحدة صعب حقا، لكننا جاهزون لمثل هذا التطور للأحداث".

وأشار إلى أن روسيا ستكون جاهزة للتعاون مع الولايات المتحدة فقط في المجالات المهمة بالنسبة لها، وبشروط مفيدة لها فقط"، مشددا على ازدياد دور الاتصالات الدولية على مستوى المجتمعات المدنية في الظروف الحالية.

وأعرب عن اعتقاده بأنه ظهر في ترسانة الزعماء الأوروبيين ظاهرة جديدة وصفها بأنها "الدبلوماسية المزيفة" التي تنحصر في رفض كل وجهة نظر بديلة.

وقال لافروف: "من أجل الحفاظ على مواقعهم الجيوسياسية يستخدم زملاؤنا الغربيون بنشاط مجموعة واسعة من الأدوات غير الشرعية تماما، ابتداء من الضغط باستخدام القوة، وإلى العقوبات الأحادية الجانب، ونشهد حاليا توسعا في استخدام اختراع خرافات مختلفة وتوجيه اتهامات يرفضون بغطرسة تقديم أي أدلة على صحتها، وعلى ما يبدو فإنه لا توجد لديهم أي أدلة بشكل تام، كما يستخدمون معلومات مزيفة، وبالإضافة إلى الأخبار المزيفة التي تمتلئ بها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ظهر في ترسانة الزعماء الغربيين ظاهرة جديدة وهي الدبلوماسية المزيفة".

وتابع: "يتم استبدال السياسة الحقيقية ذات المعنى بتهديدات لمعاقبة كل من يقف موقفا مختلفا في الشؤون الخارجية والداخلية، على حد سواء".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن سابقا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سيدفع الثمن" مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كما رد إيجابيا على سؤال صحفي فيما إذا كان يعتبر الرئيس بوتين "قاتلا".

وردا على اقتراح الرئيس الروسي بوتين لإجراء مناقشة مع بايدن مباشرة على الهواء، أعلن البيت الأبيض أن بايدن وبوتين قد أجريا مكالمة، وأن الولايات المتحدة تحافظ على الاتصالات مع القيادة الروسية.

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