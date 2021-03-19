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«الصحة»: ارتفاع ملحوظ في الحالات النشطة والحرجة

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«الصحة»: ارتفاع ملحوظ في الحالات النشطة والحرجة «الصحة»: ارتفاع ملحوظ في الحالات النشطة والحرجة
أكّدت أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية

«الصحة»: ارتفاع ملحوظ في الحالات النشطة والحرجة

قالت «الصحة» إنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته -بإذن الله-، لافتةً إلى أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية، بإذن الله.

وفي السياق نفسه، أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (391) حالة مؤكّدة وتعافي (263) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3811)؛ منها (574) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (384271) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (373864) حالة.

وفيما يخص الوفيات، تم تسجيل عدد (5) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6596) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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