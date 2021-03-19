"الموارد البشرية" تضبط 1,200مخالفة لأنظمة العمل و140 للإجراءات الاحترازية

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بعد قيام الوزارة بتنفيذ 25 ألف زيارة رقابية من 11 إلى 17 من شهر مارس

نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 25,114 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 11 إلى 17 من شهر مارس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (1,981) مخالفة لأنظمة العمل و (139) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (2,112) إنذارًا، وكانت الوزارة قد تلقت (1,281) بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وقالت "الموارد البشرية" إن جولاتها الرقابية المفاجئة مستمرة على جميع منشآت القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

ودعت الوزارة، الجميع؛ إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).