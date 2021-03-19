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بسبب الخطأ في حرف على الشاشة.. إحالة مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

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بسبب الخطأ في حرف على الشاشة.. إحالة مخرج صلاة الجمعة للتحقيق بسبب الخطأ في حرف على الشاشة.. إحالة مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

مصراوي Masrawy

02:41 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب - مينا غالي:

أحالت نائلة رئيس قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام المخرج محمد القاضي مخرج صلاة الجمعة اليوم وكذلك الشيفت المسئول عن التنفيذ للصلاة إلى التحقيقات بمعرفة الشئون القانونية.

وجاء قرار نائلة عقب خطأ لغوي وقع فيه المخرج والتنفيذ وكتابة اسم مسجد الإذاعة والتليفزيون بشكل خطأ، ما تسبب في حالة من التهكم والسخرية بين رواد صفحات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.
وفي سياق متصل يعكف عبدالعزيز عمران رئيس البرامج الدينية على كتابة مذكرة بالواقعة بأكملها وعرضها على رئيس التليفزيون لاعتماد التحقيق رسميا اعتبارا من الأحد القادم لفريق عمل نقل الصلاة اليوم.

وكان رواد صفحات التواصل الاجتماعي تدالوا استرابة من شاشة التليفزيون مكتوب عليها اسم الإذاعة بطريقة لغوية خاطئة ما آثار عاصفة من السخرية قررت بعدها رئيس التليفزيون إحالة الأمر للتحقيق.

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