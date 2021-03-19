10 معلومات عن أول رئيسة مسلمة ومحجبة في أفريقيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتبت – إيمان محمود

في خطوة هي الأولى من نوعها، أدّت سامية حسن صلوحي، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية لرئاسة تنزانيا، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد وأول رئيسة مسلمة ومحجبة في تاريخ القارة السمراء.

وتولّت سامية صلوحي المنصب الجديد، بعد وفاة سلفها الرئيس التنزاني الراحل جون ماجوفولي، أول أمس الأربعاء، إذ كانت نائبة له.

وتوفي ماجوفولي بعد 5 أشهر فقط من توليه رئاسة تنزانيا لفترة ثانية، إلا أنه اختفى عن الأنظار قبل حوالي أسبوعين، مما أثار شكوكا حول حالته الصحية، قبل أن تعلن صلوحي وفاته إثر مشاكل في القلب.

وقالت سامية: "ببالغ الأسى أبلغكم بأننا فقدنا اليوم 17 مارس قائدنا الشجاع، رئيس تنزانيا جون بومبي ماغوفولي".

وأضافت أن ماغوفولي توفي في مستشفى في دار السلام بسبب "مشاكل في القلب" عانى منها خلال السنوات العشر الماضية.

ودعا زعيم المعارضة في تنزانيا، زيتو كابوي، نائبة الرئيس الراحل، سامية، لأداء اليمين الدستورية بأسرع وقت لتحاشي حدوث فراغ، حيث قال في اتصال مع وكالة "رويترز": "لا بد أن تؤدي نائبة الرئيس اليمين على الفور".

وبمقتضى الدستور التنزاني، تتولى نائبة الرئيس البالغة من العمر 61 عاما الرئاسة في الفترة المتبقية من ولايته، التي تبلغ خمس سنوات، والتي بدأت العام الماضي.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الرئيسة التنزانية الجديدة:

- ولدت سامية في 27 يناير 1960 بمنطقة زنجبار ذات الأغلبية المسلمة، والتي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

- درست الإدارة في تنزانيا ثم تخرجت في جامعة مانشستر في بريطانيا.

- انتخبت سامية لأول مرة لمنصب عام في عام 2000، حيث أصبحت عضوًا في مجلس النواب في زنجبار.

- تم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية بعد فوز ساحق في عام 2010.

- انضمت إلى مجلس الوزراء عام 2014.

- وفي نفس العام تم انتخابها رئيسة للهيئة المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد.

- اختيرت لتولي منصب نائبة الرئيس في عام 2015، وأعيد انتخابها للمنصب ذاته العام الماضي، ليمثل ذلك تحولا كبيرا في المشهد السياسي بتنزانيا والذي كان حزب "تشاما تشا مابيندوزي" يسيطر عليه منذ استقلال البلاد في العام 1961.

- مثّلت سامية تنزانيا في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج البلاد.

- تزوجت في عام 1978 من حافظ أمير وهو مسؤول متقاعد في قطاع الزراعة، ولديها ثلاثة بنات.

- سارت ابنة سامية وهي موانو على خطى والدتها في ميدان السياسة، حيث تشغل حاليا منصب عضو بمجلس النواب.