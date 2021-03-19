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السيطرة على حريق داخل وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى الفشن ببني سويف

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السيطرة على حريق داخل وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى الفشن ببني سويف السيطرة على حريق داخل وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى الفشن ببني سويف

مصراوي Masrawy

02:11 م الجمعة 19 مارس 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

شب حريق محدود بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، دون خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي بنشوب حريق محدود في وحدة الغسيل الكلوي دون خسائر في الأرواح.

انتقلت قوات الحماية المدنية برفقة الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى المستشفى، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، دون خسائر في الأرواح.

تبين من المعاينة الأولية، أن المركز مغلق، لعدم وجود أى مرضى بداخله، حيث إن مواعيد العمل من السبت إلى الخميس، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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