صور.. وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد السلام

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مصراوي Masrawy



افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، اليوم الجمعة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بعد تطويره، بحضور وزراء والري ، والمالية، والشباب والرياضة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة،

وقدم وزير الأوقاف التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى عودة طابا، موضحًا أنه يجري اليوم افتتاح 3 مساجد بجنوب سيناء، وهم: مسجد السلام بمدينة الطور، وأبو الحسن الشاذلي بمدينة رأس سدر، ومسجد الهدى بمدينة أبو زنيمة، وجرى افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

جرى نقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد، والقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة ، والذي أكد خلالها عن الحقوق في القرآن، وأهمها حق الوطن، والتضحية بالأرواح لحماية كل ذرة رمل من الوطن، ويحتاج الوطن منا جميعًا إلى مزيد من الجهد والعطاء لنظهر للعام مصر الجديدة في ثوبها الجديد كما أعلن الرئيس السيسي.

ويقام مسجد السلام على مساحة 900 متر مربع، وجرى تطويره بالكامل بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه، وتضمنت أعمال التطوير، تطويره من الداخل بإعادة دهاناته ورفع كفاءة المضيفة، ومصلى السيدات، ودورات المياه، ورفع كفاءة استراحة إمام المسجد، وأيضًا تطويره من الخارج وتضمن الوجهات والمأذنة، وإقامة عدد من القباب الجديدة، وتركيب لاندسكيب.

يتبع المسجد 3 مباني، وهم المبنى الرئيسي، ومنطقة خدمات للمسجد، ومكتبة، ويضم مصلى للسيدات على مساحة 100 متر ربع، ومبنى لتحفيظ القرآن ومضيفة على مساحة 600 مترًا، واستراحة لإمام المسجد.

وتواصل محافظة جنوب سيناء، اليوم الاحتفال بذكري عودة طابا إلي أحضان الوطن حيث بدأت الاحتفالات أمس من ساحة العلم بمدينة طابا، وقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإيقاد شعلة النصر وأداء تحية العلم وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني إيذانًا ببدء الاحتفالات، وعرض كورال الأطفال