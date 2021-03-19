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صور.. قافلة طبية لأهالي "البصارطة" في دمياط

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صور.. قافلة طبية لأهالي "البصارطة" في دمياط صور.. قافلة طبية لأهالي "البصارطة" في دمياط

مصراوي Masrawy

01:54 م الجمعة 19 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على ٢٠٣٨ شخصا، ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في قرية البصارطة، التابعة لمركز دمياط، على مدار اليومين الأخيرين.

أكدت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة أن الفعالية جاءت استكمالا لسلسلة القوافل التي تُنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

أضافت أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل ٨٠ مريضا إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة.

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