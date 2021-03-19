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فريق "مديرية التعليم" يفوز بدوري المصالح الحكومية في الشرقية

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فريق "مديرية التعليم" يفوز بدوري المصالح الحكومية في الشرقية فريق "مديرية التعليم" يفوز بدوري المصالح الحكومية في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:46 م الجمعة 19 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لاعبي فريق تنس الطاولة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية؛ لحصولهم على كأس بطولة دوري المصالح الحكومية 2021، والتي أقيمت خلال الأشبوع المنقضي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

قال المحافظ، في بيان لهن اليوم الجمعة، إن المحافظة تولي اهتمام كبيرًا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية؛ تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات.

من جانبه، أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن لاعبي فريق تنس الطاولة بالمديرية حصلوا على كأس البطولة للعام الثالث علي التوالي، بعدما تفوقوا على لاعبي 25 محافظة أخرى.

يذكر أن بطولة دوري المصالح الحكومية ينظمها الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالمصالح الحكومية، وأقيمت هذا العام بمشاركة الفرق الرياضية من العاملين بالمصالح الحكومية بـ26 محافظة، وذلك بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، في رياضات "كرة القدم خماسي – الكرة الطائرة – كرة اليد – تنس الطاولة".

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