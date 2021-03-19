بحضور 4 وزراء.. افتتاح قاعة المؤتمرات في جنوب سيناء - صور

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جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه وزراء الأوقاف والرى والمالية، والشباب و الرياضة، اليوم الجمعة، قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة جنوب سيناء، (قاعة اللواء نور الدين عفيفي) بعد تطويرها، وذلك خلال الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطوير القاعة بالكامل وتجهيزها على أعلى مستوى، ضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات وتطوير المباني، ومن المقرر أن تستوعب القاعة أكثر من 2000 شخص، وجرى تزويدها بوحدة صوت على أعلى مستوى وسيستم لمقاومة الحريق، بتكلفة تتعدى 4 مليون جنيه،

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كلف مديرية الإسكان بتطوير قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة تحت إشراف المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ.