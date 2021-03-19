أدباء وأكاديميون يشاركون في تشييع جثمان شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق - صور

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مصراوي Masrawy

تصوير محمود عبد الناصر

أقيمت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة الجمعة، بعد وفاته مساء أمس الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا منذ أيام.

وشارك في تشييع جثمان الناقد الراحل عدد كبير من المثقفين والأكاديميين على رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نيفين الكيلاني عميد المعهد العالي للنقد الفني، والدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور هيثم الحاج على رئيس هيئة الكتاب، والناقد الدكتور حسين حمودة، رئيس تحرير مجلة فصول، الدكتور محمود الضبع، وعدد من أساتذة المعهد العالي للنقد الفني، وذلك بحضور أسرة وأبناء وزوجة الفقيد الدكتورة مرفت مرسي رئيس المركز القومي للطفل الأسبق.

وأقيمت صلاة الجنازة خارج المسجد، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن، وتلقت أسرة الناقد الراحل العزاء بعد صلاة الجنازة، ثم انطلقت لدفن الجثمان في مقابر الأسرة بمنطقة المستقبل على طريق القاهرة الإسماعيلية.

ويعد الدكتور شاكر عبد الحميد، واحدا من أبرز المثقفين المصريين، وتحمل مؤلفاته خصوصية، ونظرة موسوعية للعلوم والفنون، وله حصور قوى فى الوسط الثقافى.

والدكتور شاكر عبد الحميد من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، عمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزورى فى ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية.

حائز على جوائز عديدة "جائزة شومان للعلماء العرب الشبان فى العلوم الإنسانية والتى تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، جائزة الشيخ زايد للكتاب فى مجال الفنون -2012 عن كتاب الفن والعرابة.