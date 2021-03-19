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شاهد.. 5 دقائق فقط تكفي لتلقي لقاح كورونا في "الحرس الوطني"

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شاهد.. 5 دقائق فقط تكفي لتلقي لقاح كورونا في "الحرس الوطني" شاهد.. 5 دقائق فقط تكفي لتلقي لقاح كورونا في "الحرس الوطني"
انسيابية منذ الدخول حتى إدخال البيانات والحصول على إثبات التحصين

شاهد.. 5 دقائق فقط تكفي لتلقي لقاح كورونا في

يقضي كل زائر من منسوبي الحرس الوطني لمركز اللقاحات بالشؤون الصحية بالرياض أقل من 5 دقائق لتلقي اللقاح ومغادرة الموقع.

وتتسم الإجراءات هناك بانسيابية عالية منذ دخول الشخص منطقة الاستقبال والفرز مروراً بنقطة اللقاح وأخيراً موقع إدخال البيانات والحصول على إثبات التحصين.

وكان وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر،‬ قد وجه بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي ⁧‫وزارة الحرس الوطني‬⁩.

وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، أن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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