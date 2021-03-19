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السيطرة على حريق محدود في وحدة سكنية بدمياط

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السيطرة على حريق محدود في وحدة سكنية بدمياط السيطرة على حريق محدود في وحدة سكنية بدمياط

مصراوي Masrawy

01:39 م الجمعة 19 مارس 2021

دمياط – محمد إبراهيم:

اندلع حريق محدود في وحدة سكنية بمساكن المظلوم بمدينة دمياط، اليوم الجمعة.

وأخطرت قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارة إطفاء وأخرى للإسعاف، لإخماد النيران قبل امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

وسارع رجال الحماية المدنية إلى السيطرة على الحريق، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات حتى اللحظة.

ولم يتحدد بعد سبب اشتعال النيران، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك بعد ساعات من اندلاع حريق في محل بشارع التجاري، وسط المدينة، مساء الخميس.

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