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غلق 8 منشأت وإعدام 3 أطنان أغذية فاسدة في الشرقية

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غلق 8 منشأت وإعدام 3 أطنان أغذية فاسدة في الشرقية غلق 8 منشأت وإعدام 3 أطنان أغذية فاسدة في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:32 م الجمعة 19 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب التفتيش على الأغذية بالإدارات الصحية بالحسينية والقنايات ومشتول السوق وأولاد صقر والصالحية الجديدة وصان الحجر، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية؛ لمراجعة التراخيص والتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي.

أسفرت الحملات عن غلق 8 منشآت غذائية؛ لإدارتها بدون تراخيص من الجهات المختصة ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، بينها 4 منشآت بالقنايات ومنشأتين بالحسينية، ومنشأة واحدة بمشتول السوق، ومنشأة أخرى بصان الحجر.

وجرى إعدام 3 أطنان و53 كيلو أغذية مختلفة؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما جرى سحب 47 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك 70 محضر بجُنح صحية بشأن المخالفات والمخالفين.

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