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"عودة طابا".. 4 وزراء يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري بجنوب سيناء (صور)

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"عودة طابا".. 4 وزراء يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري بجنوب سيناء (صور) "عودة طابا".. 4 وزراء يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري بجنوب سيناء (صور)

مصراوي Masrawy

01:29 م الجمعة 19 مارس 2021

جنوب سيناء – رضا السيد:

وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه وزراء الأوقاف، والري، والمالية، والشباب والرياضة، إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء، اليوم الجمعة، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي وإحياء الذكرى الـ32 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.

وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني من فرقة الموسيقي العسكرية وحرس الشرف، وموسيقي الشهيد، ثم وضح إكليل الزهور على النصب التذكاري، وبدأت الفرق الاستعراضية بتقديم عروض فلكلورية تعبر عن التراث السيناوي.

وقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التهنئة للشعب المصري بصفة عامة ومواطنو سيناء بصفه، وقال إن القضية الدبلوماسية التي خاضتها لعودة طابا مرة أخرى للأراضي المصرية، تعد ملحمة من الملاحم الكبرى الخالدة التي رسمها المصريين على مر العصور.

وأوضح أنه حريص على الاحتفال بهذه الذكرى وتنظيم ندوة تثقيفية يحضرها الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، لنوضح لهم قيمة أرض مصر، والتضحية بكل غالي وثمين من أجل حبة رمال فيها، ويعرفوا أن المعركة الدبلوماسية التي خاضتها مصر لا تقل أهمية عن أي معركة حربية.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن البطولات المصرية تسطر تاريخ المصريين بحروف من نور، وتعزف سيمفونية وطنية رائعة تجعلنا نفتخر بكوننا مصريين، وذكرى عودة طابا تسترجع في أذهاننا، معركة تحرير سيناء بالكامل، وكيف ضحى جيشنا الباسل من أجل عودة سيناء، مقدمًا التهنئة للمصريين قيادةً وشعبًا .

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