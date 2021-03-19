"السلمي": المساس بقيادة المملكة والتدخل في سيادتها انتهاك صارخ للقانون الدولي

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كشف عن حقيقة الأسباب وراء هجوم الإدارة الأمريكية الجديدة على السعودية

أكد رئيس قسم القانون العام بجامعة جدة أستاذ القانون الدولي والعقوبات الاقتصادية، الدكتور حمزة بن فهم السلمي، أن طبيعة الصراعات في العالم تغيّرت اليوم وأصبحت الدولُ الكبرى توظف "حماية حقوق الإنسان" للتدخّل في شؤون الدول، والمساسِ بسيادتها، والضغطِ على حكوماتها لصالح أجنداتها وأطماعها السياسيّة والاقتصاديّة.

وقال "السلمي": تعمد هذه الدول، وعلى رأسها الولاياتُ المتحدة "الجديدة"، إلى استخدام مفهومي "الديمقراطيّة" و"حقوق الإنسان" كورقةَ ضغطٍ لابتزاز غيرها من الدول.

وأضاف: على هذا النحو يتم اليوم إسقاطُ بعض مبادئ القانون والعلاقاتِ الدوليّةَ وخاصّة منها احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها، واستقلاليّة قرارها وقضائها. وفي ظل هذه الأجواء تهاوى مبدأ السيادة، وشهد خروقات كثيرةً تُقدّم لها المبرِّرات القانونيّة والأخلاقيّة المتنوعة، وتتجنّد للدفاع عنها منظّماتٌ دوليّة وحقوقيّة ووسائلُ إعلام عالميّة.

جاء ذلك في مقال تصدر الصفحة الرئيسة بصحيفة "الرياض" اليوم، للدكتور حمزة السلمي، حيث قال: لعلّ نشر وزارة الخارجية الأمريكية لتقرير المخابرات عن جريمة قتل الصحفي السعودي رحمه الله، وكل ما ورد فيه من ادعاءات واتّهامات باطلة أحسن دليل على ذلك.

وأضاف: لقد جاء هذا التقرير مبنياً على عبارات تشكك في صحته، من قبيل "نقدر، نتوقع، نظن، من المحتمل، لا نعرف" ولا يوجد فيه أي دليل ولا أي معلومات أو شهادات تؤكد الادّعاءات الأمريكية، بل يثير هذا التقرير تساؤلات عديدة حول ضرورة وجود مصداقية وشفافية عالية لمثل هذه التقارير التي تصدر من أكبر مؤسسة أمنية في العالم، ويفترض أن يحظى بدرجة عالية من الدقة وعدم الارتهان للادعاءات والاستنتاجات الظنية.

وأردف :هو تقرير يسيء لمصداقية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم ويمثّل تجاوزا لكل مقاييس احترام العلاقات الدولية وحدود التعاملات واستغلال لشأن داخلي بهدف تحقيق غايات دنيئة، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع الأنظمة والقواعد الدولية.

وتابع: لا شك أن العرف السياسي والدبلوماسي يجعل من التدخل في الشؤون الداخلية للدول أمراً مرفوضاً، ومساساً بسيادة الدول، والمملكة العربية السعودية تكرس هذا المفهوم دوماً عبر خطابها السياسي، ودائماً ما تمثل النقطة المشرقة في الوطن العربي؛ تبنّت منذ البدء، سياسات واضحة المعالم والاتجاه؛ حيث أرسى الملك المؤسس عبد العزيز، دعائمها على القيم والمبادئ العربية والإسلامية، والتمسك بالشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول واستقلالها، ورعاية حقوق الانسان وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

وقال "السلمي": المملكة اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ تقف قوية شامخة معتزة بتلاحم قيادتها مع شعبها.

وأضاف: المملكة العربية السعودية دولة ذات سیادة تامة كما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، تستمد سلطتها من القرآن الكريم والسنة النبويّة وتؤمن باستقلال القضاء؛ ولا تسمح بالتدخل في أحكامه، ولا في الشأن الداخلي لها.

واستغرب "السلمي" من أن تتناسى إدارة الرئيس الأمريكي ما ارتُكب فوق أرضها من جرائم ضد الإنسانية وضد الأقلية الأمريكية السوداء والهنود الحمر وغيرها من الأقليات، وجرائم الإبادة في فيتنام، والخراب والدمار للموروث الحضاري والإنساني والثقافي والتنموي في أفغانستان والعراق وسوريا وفلسطين، وما فعلت بمعتقلي جوانتنامو وأبو غريب وسكتت عن جرائم إيران والانقلابيين الحوثيين في اليمن، وتركت كل الجرائم التي سجلها التاريخ في حق أمم وشعوب وجماعات وأفراد لتنبش في قضية الصحفي السعودي التي عالجها القضاء السعودي المستقل في محاكمة عادلة حضرها ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا والمنظمات الحقوقية السعودية، وأسرة المجني عليه، وطبقت فيها معايير الشفافية والنزاهة والحياد وصدرت فيها أحكاما صارمة، باركتها أسرة الصحفي والشعب السعودي.

وقال: أسباب الهجمة على السعودية عديدة وأهمها أن القيادة السعودية قررت الانطلاق بمشاريع عملاقة للتنمية في كافة الحقول العسكرية والصناعية والاقتصادية والتكنولوجية والسياحية وغيرها، مما سيجعل المملكة مستقبلاً في مصاف الدول الكبرى ويحررها من محاولات الدول الغربية فرض الهيمنة والنفوذ والتبعية في المجالات المختلفة، ومن الابتزاز الذي تمارسه الإدارات الأمريكية المتعاقبة والّذي ترفضه القيادة والشعب السعودي.

وأضاف "السلمي": ما تتعرّض له المملكة هو نتيجة لمواقفها المشرفة، والصادقة مع قضايا الأمة العربية والإسلامية وأدوارها الريادية في استقرار المنطقة والعالم، وخاصّة دورها في مكافحة المد الفارسي والإرهاب والتطرف بكل أشكاله.

وأردف: الهدف من التقرير أيضا ممارسة الضغط على السعودية لتحصيل مكاسب تستطيع من خلالها الإدارة الأمريكية الحالية شراء لوبيات حقوق الإنسان المتخصصة في رصد نجاحات السعودية واستهداف رؤيتها ومشروعها التنموي والاقتصادي الضخم.

وتابع: لقد أخطأت إدارة الرئيس الأمريكي في تقديراتها السياسية والدبلوماسية ولم تتعلم من التاريخ آليات تعامل السعودية مع مثل هذه المواقف ومنها طرد الملك فهد رحمه الله للسفير الأمريكي عندما حاول التدخل في شؤون المملكة وكذلك السفير الكندي في عهد الملك سلمان.

وقال "السلمي": لذلك يجب على إدارة الرئيس الأمريكي تدارك هذا الخطأ الجسيم في حق سياستها الخارجية والتفكير بضرورة التهدئة وإعادة الدفء لعلاقاتها الخارجية مع المملكة التي تمثّل حليفا استراتيجياً لها وتربطهما شراكة تاريخية قوية ومتينة من أجل ترسيخ أمن واستقرار المنطقة والسلم العالمي.

وأعرب عن أمله في أن يكون نشر التقرير بداية لإغلاق الملف نهائياً ووقف استغلاله خاصّة ممن استثمروا غيابه لكيل التهم للمملكة وقيادتها، وتجاوز الشرخ، وفتح المجال للتفاهم المشترك مع المملكة التي أثبتت دائما أنّها دولة تراعي حقوق الإنسان وتحترم الشرائع العدلية والدوليّة.أستاذ القانون الدولي والعقوبات الاقتصادية الدكتور حمزة بن فهم السلمي