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وزير الصحة: تمنيت لو أقنع كل شخص بنفسي بأخذ اللقاح

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وزير الصحة: تمنيت لو أقنع كل شخص بنفسي بأخذ اللقاح وزير الصحة: تمنيت لو أقنع كل شخص بنفسي بأخذ اللقاح
بعد قصة شخص رفض بسبب الشائعات.. ثم تُوفي بالفيروس

وزير الصحة: تمنيت لو أقنع كل شخص بنفسي بأخذ اللقاح

ذكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ قصة مؤلمة لشخص توافر لديه موعد لوالده للحصول على اللقاح، وبسبب الشائعات رفض الموعد؛ ليتوفى والده بسبب إصابته بالفيروس.

جاء ذلك في تغريدة، قال فيها: ‏مرت بي قصة آلمتني كثيراً، لشخص توافر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد؛ ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس.

وأضاف: تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، ومازلت أحاول جهدي.

وختم بقوله: لكل فرد.. أرجوك من القلب ‎#خذ_الخطوة خذ اللقاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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