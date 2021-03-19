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إغلاق جزئي لتقاطع "الصديق والخوارزمي" بغرب الدمام

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إغلاق جزئي لتقاطع "الصديق والخوارزمي" بغرب الدمام إغلاق جزئي لتقاطع "الصديق والخوارزمي" بغرب الدمام
لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح.. وتوصيات لمرتادي الطريق

إغلاق جزئي لتقاطع

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن عزمها، بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، على إغلاق جزئي لتقاطع شارع أبو بكر بن الصديق مع شارع الخوارزمي بغرب الدمام من الجنوب إلى الشمال.

ويستمر الإغلاق لمدة 15 يوماً، ابتداءً من صباح يوم الأحد 08 / 08 / 1442هـ المـــــوافق 21 / 03 / 2021 م، حيث ستقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة، بأعمال الصيانة والإصلاح للشارع.

ودعت سالكي الطريق إلى استخدام الطرق البديلـــــة، حيث يسلك القادم من طريق أبو بكر الصديق من الجنوب إلى الشمال، شارع عصام بن أبي جبل ثم شارع 26 ب، ثم طريق الخوارزمي، حسب المخطط وسير الحركة.

أما القادم من طريق الخوارزمي من الغرب في اتجاه الشرق؛ فيسلك طريق أبو بكر الصديق، ثم يسلك الدوران للعودة إلى طريق الخوارزمي حسب المخطط وسير الحركة.

وأهابت الأمانة ومرور الشرقية بقائدي المركبات، الالتزام بالتحويلات المرورية المعلن عنها في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة؛ منعاً للزحام، ولضمان سلامتهم، خلال فترة أعمال الصيانة.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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