مقطعة لأجزاء.. تفاصيل ضبط مخزن السيارات المسروقة في سوهاج

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها لأجزاء لتغيير معالمها وبيعها كقطع غيار للسيارات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا بضبط كل من "حمادة. م" 33 عامًا ميكانيكي ويقيم دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهام في 3 قضايا ما بين خيانة أمانة وضرب، "زكى. ع" 22 عامًا ميكانيكي ويقيم دائرة مركز سوهاج والسابق اتهامه في قضية مخدرات، بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات وتقطيعها لأجزاء لتغيير معالمها وبيعها كقطع غيار للسيارات بإحدى المخازن بدائرة مركز سوهاج، متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

جرى استهداف المخزن وضبط بداخله 10 سيارات مقطعة أنصاف، بينهم 3 سيارات مُبلغ بسرقتهم، منهم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية ملاكى سوهاج، ولا تخص تلك اللوحات السيارة محل الضبط وتخص سيارة أخرى، وبسؤاله عن التراخيص تبين عدم حمله تراخيص، وبفحص السيارة تبين أنها سيارة سوداء اللون تحمل شاسية رقم 760496 موتور رقم 22 9768، وبالاستعلام عن طريق الحاسب الآلي تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها في قسم أول بولاق الدكرور بتاريخ 25 من شهر فبراير الماضي عن بلاغ المدعو "فادي. ي".

والثانية نصف سيارة فضية اللون تحمل شاسية رقم 390058 بدون موتور وتبين أنها مُبلغ بسرقتها في قسم أول مدينه نصر بتاريخ 8 من شهر يناير عام 2018، عن بلاغ المدعو "ثروت. ا"، والثالثة نصف سيارة فضية اللون تحمل شاسية رقم 5620 بدون موتور وتبين أنها مُبلغ بسرقتها في قسم ثالث 6 أكتوبر بتاريخ 4 نوفمبر من عام 2018 عن بلاغ المدعو "مصطفى. م".

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنة التحريات وجمع المعلومات اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى سرقة السيارات وتقطيعها وتغيير معالمها وبيعها كقطع غيار مستعمله بقصد التربح من متحصلات جرائمهم.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.