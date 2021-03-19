ضبط عاطل متهم بحيازة "60 طربة حشيش" في كمين بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عاطل في كمين بمنطقة العامرية، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد مزاولة عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، له معلومات جنائية مسجلة، نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وجرى إعداد كمين لضبطه أثناء تواجده بمنطقة العامرية، وعثر بحوزته على 60 طربة لمخدر الحشيش تزن 6 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف في التحقيقات بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش وترويجه على عملائه في الإسكندرية.

تحرر محضر بقسم شرطة العامرية ثان، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.