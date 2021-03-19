بمشاركة 5000 شاب و76 مركزا.. تفاصيل مبادرة "جمل مدينتك" بمحافظة القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اصطفاف 1000 شاب وفتاة من مراكز الشباب والكشافة والجوالة أمام ديوان عام محافظة القاهرة بعابدين لبدء انطلاق فعاليات مبادرة "جمل مدينتك" والتي تنظمها محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وينفذها الشباب في الفترة من 19 مارس حتى 5 أبريل في جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة.

وتهدف المبادرة التي يشارك فيها 5000 شاب وفتاة إلى تجميل بعض الميادين والشوارع القريبة من مراكز الشباب بطلاء الأرصفة وتنظيف الشوارع ورفع المخلفات بمحيط 2.5 كم لكل مركز شباب وإزالة التشوهات عن الجدران ووضع بانرات للتعريف بأبرز المشروعات القومية للدولة المصرية قديماً وحديثًا.

وشهد اللواء خالد عبدالعال، الأعمال التي يقوم بها شباب المبادرة في منطقة وسط المدينة والقاهرة الخديوية، وتابع عبر الفيديو كونفرانس بدء أعمال المبادرة في كافة أحياء العاصمة.

وأكد محافظ القاهرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع الاهتمام بتأهيل الشباب وتمكينهم على رأس أولويات الدولة باعتبارهم نواة المستقبل، لافتا إلى أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل دور الشباب واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعميق قيم الولاء والانتماء لديهم.

وأشاد محافظ القاهرة بدور وزارة الشباب والرياضة في تفعيل هذه المبادرات بأنحاء الجمهورية، كما أشاد بعمل الشباب المشاركين في المبادرة ورغبتهم في الاستفادة من طاقاتهم في القيام بأعمال إيجابية وبناءة تستهدف خدمة المجتمع باعتبارهم قادة المستقبل.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة للحملة وتذليل أي صعوبات تواجه القائمين عليها.

وأشار سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، إلى أنه تم توفير كافة الأدوات المطلوبة والخامات اللازمة لأعمال الدهانات والرسم على الحوائط والمعدات الخاصة بأعمال النظافة للمساهمة في الحملة.



وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة أن جميع مراكز الشباب على مستوى القاهرة والبالغ عددها 76 مركزًا تشارك في هذه المبادرة.