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تركيا تتهم اليونان بضرب لاجئين والقائهم في البحر

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تركيا تتهم اليونان بضرب لاجئين والقائهم في البحر تركيا تتهم اليونان بضرب لاجئين والقائهم في البحر

مصراوي Masrawy

12:36 م الجمعة 19 مارس 2021

أنقرة - (د ب أ):

ذكر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن خفر سواحل يونانيين انهالوا بالضرب على سبعة لاجئين، كانت أيديهم مربوطة بقيود بلاستيكية وألقوهم في البحر ليلقوا حتفهم، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأنقذ خفر سواحل أتراك اثنين من اللاجئين، بينما تم العثور على جثة آخر، ومازالت عملية البحث مستمرة عن المفقودين.

ونشر وزير الداخلية التركي مقطع عن الحادث وشهادات من ناجين.

يذكر أن اللاجئين ينطلقون من السواحل التركية عبر بحر إيجة صوب اليونان ليدخلوا من خلالها إلى أوروبا.

وتتهم منظمات حقوقية اليونان بممارسة العنف ضد طالبي اللجوء في بحر إيجة، بهدف منعهم من الوصول إلى أوروبا .

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