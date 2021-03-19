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كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 226 وفاة بألمانيا و154 بالهند و24 حالة ببلجيكا

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كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 226 وفاة بألمانيا و154 بالهند و24 حالة ببلجيكا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 226 وفاة بألمانيا و154 بالهند و24 حالة ببلجيكا
كوريا الجنوبية تسجّل 463 إصابة جديدة و11 بالصين

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 226 وفاة بألمانيا و154 بالهند و24 حالة ببلجيكا

أعلنت الهندية، اليوم، تسجيل 154 حالة وفاة و39726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، إن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 159370 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11514331.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين وصل 11083679 شخصاً وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

بلجيكا

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم، تسجيل 24 حالة وفاة و4659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقاً لهذه المعطيات إلى 22624 حالة وفاة و822801 إصابة بالفيروس التاجي.

ألمانيا

سجّلت ألمانيا 17482 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل الإجمالي إلى مليونين و629750.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، في بيان له، اليوم، بأن الأرقام الجديدة أظهرت زيادة الوفيات بواقع 226؛ ليبلغ المجموع منذ بدء الجائحة قبل نحو عام 74358 حالة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 97757 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه تمّ أيضاً تسجيل حالتَي وفاة جديدتيْن بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1.690.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، اليوم، إن الصين سجّلت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن إحدى الحالات كانت عدوى محلية في إقليم شنشي، وهي أول حالة محلية للفيروس في الصين منذ 14 فبراير، وكانت الحالات العشر الأخرى وافدة من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البلاد 90083 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4636. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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