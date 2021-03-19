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"كارت الفلاح".. توزيع 130 ألف بطاقة ذكية على مزارعي القليوبية

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"كارت الفلاح".. توزيع 130 ألف بطاقة ذكية على مزارعي القليوبية "كارت الفلاح".. توزيع 130 ألف بطاقة ذكية على مزارعي القليوبية

مصراوي Masrawy

12:13 م الجمعة 19 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المديرية انتهت من تنقية المساحات المنزرعة فعليا في إطار منظومة "كارت الفلاح".

وأشار إلى أنه صدر حتى الأن 130 ألف بطاقة لفلاحي المحافظة، بعد توزيع 215 جهاز تابلت وميكنتها لإصدار النقاط وبدء توزيع الكروت بخطابات من الجمعيات الزراعية برقم الحيازة ومساحة المزارع، مشيرًا أن جملة الكروت المخصصة للمحافظة 260 ألف حائز أي أن منظومة الكارت الذكي انتهى منها نسبة 50%.

أضاف زايد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت انحسار التعديات على الأرض الزراعية، خاصة بعد تحويل المخالفين للنيابة العسكرية، ومع وجود الإجراءات الرادعة للمخالفين أصبحت التعديات في أنحاء المحافظة حالات فردية لا تذكر.

وأشار زايد، أنه يجري حاليا استخراج شهادة "الجلوب جاب" لجمعيتي الفراولة بالقلزم وكفر الصهبي بشبين القناطر، باعتبارهما أكبر جمعيات لتصدير الفراولة المعروفة بـ"الذهب الأحمر" في قرى القليوبية بشبين القناطر، وطوخ معقل زراعة المحصول لفتح أسواق العالم أمام الفراولة.

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