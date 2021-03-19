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صور.. فحص 700 حالة خلال قافلة طبية مجانية في الإسكندرية

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صور.. فحص 700 حالة خلال قافلة طبية مجانية في الإسكندرية صور.. فحص 700 حالة خلال قافلة طبية مجانية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:37 ص الجمعة 19 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أطلق حي المنتزه ثان بالتنسيق مع مديرية الصحة في الإسكندرية قافلة طبية ومجتمعية بقرية حوض 10، للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج بالمجان.

وضمت القافلة 6 عيادات طبية متخصصة هي "الباطنة، الأطفال، الأمراض المزمنة، تنظيم الأسرة، النسا والتوليد، الكشف المبكر على سرطان الثدى".

ومن جانبه، قال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي المنتزه ثان، إنه جرى الكشف على نحو 700 شخصا، معظمهم من السيدات، وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وأضاف رئيس حي المنتزه ثان، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن القافلة شملت تنظيم ندوة للأهالي عن كيفية توعية أطفالهم بمواجهة ظاهرتي التحرش والتنمر.

وفي سياق متصل، تضمنت القافلة معرض لعرض منتجات متنوعة صنعت بأيدي الأسر المنتجة، فضلا عن حملة توعية لفريق "مشروعك" عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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