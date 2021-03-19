رئيس مدينة بلبيس لـ"مصراوي": 3 تماثيل جديدة في الميادين خلال 25 يومًا -صور

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قال المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، إنه يجري تهيئة ميادين المدينة بعد إزالة عدد من التماثيل من أماكنها؛ استعدادًا لوضعها بالأماكن المناسبة، وفقًا لما أقرته لجنة التراث الحضاري، لخلق منظر جمالي يتفق مع مداخل المدينة ومسار العائلة المقدسة بها.

وأوضح الصناديلي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أنه يجري الانتهاء من تركيب قواعد 3 تماثيل جديدة بميادين المدينة، والتي تشهد إعادة توزيع التماثيل بما يتفق مع المظهر الحضاري المأمول لها.

وأشار رئيس مدينة بلبيس، إلى إعادة تمثال الحصان إلى مكانه القديم أمام منطقة "المرور"، بدلًا من تمثال الدكتور مجدي يعقوب، والذي سيتم نقله إلى أمام الإدارة الزراعية بوسط المدينة، ووضع تمثال الجندي المجهول بميدان "باتا"، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال 25 يومًا.