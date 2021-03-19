لدغة ثعبان تنهي حياة مُسن في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقى مُسن مصرعه، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان أثناء تواجده بالمنزل، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "ثابت.م" 68 عامًا مزارع ويقيم بناحية العوكلية دائرة المركز مصابًا بإعياء وتوفى أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، ادعاء لدغ ثعبان.

وأفاد نجله "شحات" 44 عامًا عامل أنه أثناء تواجد والده بالمنزل لدغه ثعبان ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.