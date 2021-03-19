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بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين في القليوبية - صور

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بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين في القليوبية - صور بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين في القليوبية - صور

مصراوي Masrawy

11:09 ص الجمعة 19 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية، افتتاح مسجدي التوحيد بعرب غانم التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر، والرشيدي بقرية كفر منصور التابعة لإدارة أوقاف طوخ، اليوم الجمعة، في إطار منظومة المديرية لافتتاح المساجد الجديدة وفق خطة المديرية والوزارة.

أوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، أن مسجد التوحيد بعرب غانم التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر على مساحة 450 مترا مربعا، بتكلفة بلغت 3.5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية.

كما أن مسجد الرشيدي بقرية كفر منصور التابعة لإدارة أوقاف طوخ، تم إنشاؤه على مساحة 560 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، ويتكون من دورين، الأول دورات المياه والوضوء، ومصلى للسيدات.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التي جرى افتتاحها خلال الفترة الأخيرة بلغت 16 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة.

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