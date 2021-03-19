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لمواجهة العاصفة الترابية.. محافظ أسيوط يرفع درجة الاستعداد

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لمواجهة العاصفة الترابية.. محافظ أسيوط يرفع درجة الاستعداد لمواجهة العاصفة الترابية.. محافظ أسيوط يرفع درجة الاستعداد

مصراوي Masrawy

11:07 ص الجمعة 19 مارس 2021

أسيوط - محمود عجمي

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك تحسبًا لموجة طقس سيء واحتمالية نشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال، وذلك اعتبارًا من يوم السبت وحتى الثلاثاء 23 مارس.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بشكل مستمر على مدار 24 ساعة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارىء أو سوء في الأحوال الجوية أو عاصفة ترابية قد تحدث وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها، وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السىء.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الرياح والعواصف الترابية، والتأكد من سلامة كافة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث ومعدات التدخل مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف تحسبًا لأية أمطار ومراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع.

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