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بكين: تقارير "بي بي سي" عن الصين مضللة

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بكين: تقارير "بي بي سي" عن الصين مضللة بكين: تقارير "بي بي سي" عن الصين مضللة

مصراوي Masrawy

11:06 ص الجمعة 19 مارس 2021

بكين - (د ب أ):

أبلغت إدارة الأخبار بوزارة الخارجية الصينية مكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في بكين أن تقارير الهيئة الأخيرة عن البلاد ضللت القراء بشكل خطير، وفقا لبيان أصدرته الوزارة.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن "الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الشديدة لبي بي سي".

وأضاف: "تأمل الصين في أن تتخلى "بي بي سي" عن المعايير المزدوجة وأن تتوقف عن مهاجمتها"

كانت إدارة الأفلام والتلفزيون والإذاعة الحكومية الصينية حظرت في الثاني عشر من الشهر الماضي بث قناة "بي بي سي وورلد نيوز"، متهمة إياها بانتهاك قواعد البث "بشكل خطير"، بما في ذلك "شرط أن تكون الأخبار صادقة وعادلة" وألا "تضر بالمصالح الوطنية للصين".

وأعربت "بي بي سي" عن خيبة أملها إزاء قرار السلطات الصينية، الذي جاء ذلك عقب قيام هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" بإلغاء ترخيص بث تلفزيون الصين الدولية في المملكة المتحدة.

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