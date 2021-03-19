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ضبط راكب أخفى 6 كجم بلاتين على جسده بمطار القاهرة

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ضبط راكب أخفى 6 كجم بلاتين على جسده بمطار القاهرة ضبط راكب أخفى 6 كجم بلاتين على جسده بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

11:01 ص الجمعة 19 مارس 2021

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 6 كجم بلاتين جراحة الأسنان، أخفاها راكب مصري على جسده فور وصوله من ، لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من موسكو، اشتبه عبدالعال نعمان في الراكب وبتفتيش حقائبه بمعرفة احمد سيد مامور الجمارك لم يتم العثور على شيء، وتم تكليف محمد نبيل مأمور الجمارك تحت إشراف صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة، لتفتيش الراكب ذاتيا، وتم ضبط 6 كجم بلاتين جراحة الأسنان، داخل أكياس صغير على مختلف انحاء جسده لتضليل رجال الجمارك.

أمر عبدالعال نعمان مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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