السويد تمدد تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا لمدة أسبوع

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ستوكهولم- (أ ش أ):

أعلنت السويد تمديد تعليقها لاستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا لمدة أسبوع على الأقل.

وقالت كارين تيجمارك فيسيل أحد مسؤولي هيئة الصحة العامة في السويد خلال مؤتمر صحفي -حسبما نقلته صحيفة «ذا لوكال» الإلكترونية اليوم الجمعة- إن الهيئة "ستستغرق الوقت اللازم" لاستيعاب الآثار المترتبة على نتائج وكالة الأدوية الأوروبية، والتي خلصت إلى أن فوائد اللقاح ما زالت أعلى من مخاطره، وما قد يعنيه لمختلف الفئات العمرية.

وأضافت فيسيل أن الأمر سيستغرق وقتًا لإعادة توزيع جرعات اللقاح على المناطق.

وفي السياق نفسه .. قال مدير عام هيئة الصحة العامة يوهان كارلسون في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة ستيفان لوفين: "نحتاج بضعة أيام لتحليل البيانات.. ونتوقع معلومات حول ترتيب الأولوية بالفعل غدًا ومعلومات حول استخدام اللقاح، الأسبوع المقبل".

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت في بيان، أمس، أن "موقف لجنة السلامة بالوكالة هو أن فوائد اللقاح ما زالت أعلى من مخاطره ويمكن الاستمرار في استخدامه فيما يجري التحقيق في حالات الجلطات".